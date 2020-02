Meloni: “Mai un governo con sinistra e M5S. Se cade il governo si deve votare” (video)

“Improbabili accordi con partiti non del centrodestra? Mettiamo subito una cosa in chiaro: MAI col Pd, MAI coi 5Stelle e MAI con Renzi. Fratelli d’Italia sempre dalla stessa parte”. Giorgia Meloni lo ha ribadito sulla sua pagina Facebook, rilanciando un passaggio del suo intervento dell’altro giorno a Cartabianca. Dunque, se questo governo raccogliticcio e sempre più traballante dovesse cadere, per Meloni c’è una sola strada da percorrere: il voto.

Meloni: “Io non faccio governi con Renzi”

“Io non faccio governi con Renzi. Non faccio governi fatti nel Palazzo se non passo per il consenso dei cittadini”, ha avvertito Meloni. “Quindi se questo governo va a casa, per quanto mi riguarda si va a votare”, ha ribadito la leader di FdI, sottolineando anche che per lei “questo Parlamento ha problemi di rappresentatività”. Meloni ha ricordato, infatti, che il M5S, “la forza di maggioranza relativa, il partito che detiene oltre il 30% dei parlamentari, praticamente non ha più consenso in Italia”. E a dirlo non sono i sondaggi, ma i voti reali. Quelli che sono stati espressi dagli italiani elezione regionale dopo elezione regionale, fino al tracollo totale emerso da Emilia Romagna e Calabria.

Una sola scelta possibile: il voto

“Questo Parlamento – ha quindi aggiunto Meloni – non rispecchia neanche lontanamente il sentimento che c’è tra i cittadini. Non avrebbe senso andare avanti altri tre anni così piuttosto che andare a votare. Se non c’è la maggioranza in Parlamento – ha concluso la leader di FdI nel video postato sulla sua pagina Facebook – si va a votare“.