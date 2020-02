L’ex premier Mario Monti fa una battuta a Lilli Gruber di cui è stato ospite nel programma Otto e mezzo: “Lilli Gruber, un partito da lei guidato farebbe più dell’8,5%. Non so se ha colto l’analogia”. La risposta della conduttrice: “Sì, cerchiamo di fare bene solo il nostro Otto e Mezzo”. Il riferimento di Monti è al partito da lui stesso fondato, Scelta Civica, che ottenne l’8,3% alle elezioni politiche del 2013. Monti non è stato tenero né con Renzi né con Salvini. Su quest’ultimo ha affermato che in caso si andasse al voto la Lega non avrebbe il successo che il suo leader si aspetta. Poi ha aggiunto, sempre parlando di Salvini: “Dice che mi ha combattuto aspramente ma non è vero perché non c’era. È pur vero che, con le offese impronunciabili rivolte a me e a Elsa Fornero, si è rifatto ampiamente”