Istat: monopattini elettrici, sushi e pasti a domicilio. Ecco come cambiano le abitudini degli italiani

L’Istat aggiorna il paniere per l’inflazione 2020. Entrano nelle abitudini degli italiani le automobili elettriche e ibride-elettriche, sia nuove che usate. Anche il monopattino elettrico, il sushi take away, la consegna pasti a domicilio. Ma non solo. C’è anche il servizio di barba e baffi che si affianca al taglio capelli uomo, apparecchi acustici retroauricolari e intraauricolari, trattamenti estetici per uomo. Sono questi i nuovi prodotti entrati nel paniere Istat utilizzato per gli indici dei prezzi al consumo.

Istat, 1681 i prodotti che compongono il paniere

Tra i prodotti entrati per migliorare la rappresentatività del paniere ci sono anche lavatura e stiratura camicia, applicazione smalto semipermanente. Nel 2020 sono 1.681 i prodotti elementari che compongono il paniere utilizzato per gli indici dei prezzi al consumo Nic e Foi, raggruppati in 993 prodotti e 410 aggregati di prodotto (nel 2019 1.507 prodotti elementari, articolati in 922 prodotti e 407 aggregati di prodotto). Il paniere 2020 per l’Ipca comprende 1.700 prodotti elementari, raggruppati in 1.012 prodotti e 414 aggregati di prodotto (nel 2019 i prodotti elementari erano 1.524, i prodotti 914 e gli aggregati di prodotto 411).

Supermercati, scannerizzazione del codice a barre

L’Istat poi chiarisce che non si annoverano esclusioni quest’anno dato che i prodotti già presenti “non mostrano segnali di obsolescenza tali da motivarne” la fuoriuscita. Per l’Istat però la principale novità del 2020 «è l’ampliamento dell’utilizzo dei prezzi registrati alle casse mediante scannerizzazione dei codici a barre (scanner data)».

Si tratta, viene spiegato, «con riferimento ai beni alimentari confezionati e ai beni per la cura della casa e della persona, dei discount, delle piccole superfici di vendita e degli “specialist drug” che si aggiungono così a ipermercati e supermercati”.

Aumenta la spesa sui trasporti

Nella struttura di ponderazione del paniere si segnalano l’aumento del peso della divisione di spesa “trasporti” e il calo di quella “abitazione, acqua, elettricità e combustibili”. La divisione “prodotti alimentari e bevande analcoliche” continua ad avere il peso maggiore (16,21%), seguita da trasporti (14,96%), servizi ricettivi e di ristorazione (11,95%) e abitazione, acqua, elettricità e combustibili (9,95%).