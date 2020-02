Intervento a gamba tesa del Papa in campo politico. Il suo bersaglio sono i sovranisti che chiama populisti. Ma il senso e la destinazione delle sue parole sono chiari. “Mi fa paura – ha detto a braccio – quando ascolto qualche discorso di alcuni leader di nuove forme di populismo che seminano paura e odio e si sentivano nella decade del trenta del secolo scorso”. Bergoglio lo dice nel discorso ai Vescovi del Mediterraneo a conclusione del summit per la pace a Bari.

”Si fa strada un senso di paura, che porta ad alzare le proprie difese davanti a quella che viene strumentalmente dipinta come un’invasione”, dice sempre il Papa. ”La retorica dello scontro di civiltà serve solo a giustificare la violenza e ad alimentare l’odio. L’inadempienza o, comunque, la debolezza della politica e il settarismo sono cause di radicalismi e terrorismo. La comunità internazionale si è fermata agli interventi militari. Mentre dovrebbe costruire istituzioni che garantiscano uguali opportunità e luoghi nei quali i cittadini abbiano la possibilità di farsi carico del bene comune”.

Bergoglio chiama a raccolta i Vescovi: ”Fratelli, alziamo la voce per chiedere ai Governi la tutela delle minoranze e della libertà religiosa. La persecuzione di cui sono vittime soprattutto – ma non solo – le comunità cristiane è una ferita che lacera il nostro cuore e non ci può lasciare indifferenti. Nel contempo, non accettiamo mai che chi cerca speranza per mare muoia senza ricevere soccorso o che chi giunge da lontano diventi vittima di sfruttamento sessuale, sia sottopagato o assoldato dalle mafie”.

In questi giorni dal Vaticano stanno arrivando una sorta di offensiva nella politica. Proprio ieri un altro duro intervento del direttore di Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro, contro i sovranisti.