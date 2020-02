Già è strano che il direttore di Civiltà Cattolica entri a gamba tesa nella polemica politica sul coronavirus con un tweet. Se poi, questo stesso gesuita di alto rango, è indicato dai soliti bene informati come lo spin doctor di Papa Francesco, tale circostanza autorizza più di un pensiero malevolo. Lo insegnava anche il Divo Giulio che a «pensar male si fa peccato» ma che «ci si azzecca quasi sempre». Al dunque, ecco il messaggio che padre Antonio Spadaro ha messo in rete: «Nel frattempo c’è povera gente alla quale lupi travestiti da pastori fa credere che la Madonna ha inviato il ”corona”-virus per punire l’umanità. Mentre politici irresponsabili usano la paura contagio per diffondere il consenso». Il direttore della rivista dei gesuiti non cita espressamente nessuno. Ma il riferimento ai sovranisti (e in particolare a Salvini) è chiarissimo. Anche perché padre Spadaro correda il suo attacco postando una vignetta di attacco esplicito ai sovranisti. Nella figura si vede un signore con la mascherina anticontagio. Con a fianco questa scritta: «Il sogno sovranista, ognuno a casa sua».

La ministra De Micheli non avrebbe saputo fare di meglio. O di peggio, dipende dai punti di vista. Proprio questa mattina, la dignitaria del Pd ha accusato Salvini di fare lo “sciacallo” a proposito del coronavirus. Viene allora il sospetto che questo improvido attacco sia stato ispirato dallo stesso Papa Francesco. O quantomeno permesso. Il direttore di Civiltà Cattolica non è uno qualsiasi. Non è uno sconosciuto prelato in cerca di celebrità. È espressione diretta del Papa. E, ad avvalorare la tesi che Spadaro faccia parte dell’inner circle di Bergoglio, è la foto che il gesuita ha messo sul suo profilo Fb. Dove lo si vede abbracciare calorosamente il Papa. Nulla accade per caso. Come ben sa ogni gesuita.