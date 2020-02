L’improbabile americanizzazione del latino

E sì che il buon Giggino, già all’indomani della nomina a nuovo titolare della Farnesina aveva ottimisticamente garantito un suo impegno a studiare e migliorare le sue conoscenze della lingua inglese. Una promessa miseramente disattesa a quanto pare, che il buon ministro pentastellato prova a riproporre ad ogni (nuovo) sfondone linguistico. Certo la buona volontaà è innegabile: talmente palese da ricorrere a strani azzardi che inducono pedissequamente Di Maio a ricercare l’accento all’americana perfetto. Anche quando la pronuncia americana non c’azzecca proprio nothing… E l’ennesima gaffe è servita. Anzi postata e ritwittata su Twitter…

La bacchettata virtuale dell’ex Pd

Complice anche un messaggio di Luca Bizzarri (in questo caso non in accoppiata artistica con il collega Luca) che sul social dei cinguettii ha pubblicato un post apparso su Instagram del ministro degli Esteri, ironizzando sulla gaffe. Gaffe elevata al quadrato grazie alla bacchettata inferta virtualmente, sempre su Twitter, da Francesca Barracciu, approdata in Italia Viva dopo la fuga dal Pd. «Qualcuno costringa quest’asino di @luigidimaio ad inginocchiarsi sui ceci e gli spieghi che VIRUS è un vocabolo LATINO non inglese e che si pronuncia così come è scritto, non VAIRUS come fa lui. Dio santo che vergogna!!!!#coronavairus»…