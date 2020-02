Il sondaggio Piepoli che fa tremare Pd e M5S: quanto vale un Movimento Paragone-Di Battista

Un ipotetico movimento guidato da Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone ha un bacino potenziale di elettori pari al 5,2 per cento. Il risultato si ottiene operando una ponderazione tra un 4 per cento che si dichiara certamente disposto a votarlo; e un 13 per cento che probabilmente gli darebbe il proprio consenso. Lo rileva un sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli, diffuso dall’Adnkronos.

Paragone e Di Battista sondati al 5,2 per cento

La rilevazione riguarda i dati relativi a tutti i partiti e riferiti alle intenzioni di voto. E considera anche la presenza di un ipotetico Movimento Di Battista- Paragone, di cui si vocifera da tempo. L’effetto è uno sparigliamento nella compagine governativa. Un colpo di graziaQuesto “nuovo M5S” avrebbe quindi con certezza il 4 per cento, la Lega sarebbe al 30, il Pd al 18,5, il M5S al 14, Fdi al 9,5, Fi al 6, Italia Viva al 4,5, Più Europa al 2,5, Leu al 2. Qualora fosse presente il nuovo movimento Di Battista- Paragone sarebbero guai seri solo per il Movimento 5 stelle e Pd. Che perdererebbero l’1,5 ciascuno.

“Faremo qualcosa insieme”