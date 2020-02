Avanti come da accordi, con Stefano Caldoro candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania. Al termine del comitato di presidenza, al quale ha partecipato anche Silvio Berlusconi, Forza Italia conferma la volontà – e la richiesta implicita alla Lega – di rispettare i patti tra alleati per la prossima tornata di regionali.

FI fissa il lancio della candidatura di Caldoro

Gli azzurri, quindi, indicano anche una data per il lancio ufficiale della campagna elettorale, di fatto “stringendo i bulloni” ancora di più intorno alla candidatura. Sarà il 22 marzo, quando a Napoli si terrà una convention nazionale azzurra proprio a sostegno del candidato governatore.

Il messaggio del Cav: “Rispettiamo lealmente gli accordi”

“Forza Italia organizzerà una grande convention nazionale a Napoli il 22 marzo, a sostegno della candidatura di Stefano Caldoro. Forza Italia lo ha indicato come candidato presidente per il centrodestra alla Regione Campania sulla base – si legge in una nota dell’Ufficio di presidenza azzurro, che riporta le parole di Berlusconi – degli accordi con gli alleati”. Nelle altre Regioni al voto, ha assicurato al tempo stesso il Cav, “sosterremo lealmente, come abbiamo sempre fatto, i candidati indicati dagli altri partiti della coalizione. Sulla base degli accordi già conclusi da tempo”.