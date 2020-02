Feltri: “Sull’aborto siete ipocriti. Guardate cosa succede al pronto soccorso degli ospedali”

“Difatti le italiane incinte che pretendono di non esserlo più grazie a un intervento del medico sono in costante diminuzione: mentre, statistiche alla mano, aumentano le povere immigrate che per ragioni sostenibili gradiscono non portare a termine la gestazione. Se le cose stanno così per quale motivo nasconderlo?”, si chiede il direttore. Del tema dell’incidenza degli aborti tra le immigrate, dati che esistono, nessuno ne vuol sapere, buonisti in primis. Assurdo, no?

“Calci in bocca a chi la pensa diversamente”

Per cui Feltri aggiunge: “Il Capitano non ha pronunciato una condanna nei confronti di certe signore, ha semplicemente fotografato la situazione. Dopo di che bisogna aggiungere che chi manifesta contrarietà verso l’aborto è considerato un sacrilego, un vecchio bigotto che non riconosce i diritti civili eccetera. Chissà perché deve dominare il pensiero unico che, per quanto giusto, sarà opinabile o no?”. Poi scendendo nel privato, ha scritto: “ Chi ha idee diverse rispetto a quelle correnti viene preso a calci in bocca. Io, per esempio, ho avuto quattro figli e d’accordo con mia moglie ho sempre rifiutato l’aborto quale regolatore delle nascite. Mi devo per questo sentire più scemo di Emma Bonino?”.