E’ anche doveroso registrare che in Abruzzo, Fratelli d’Italia sta riscuotendo notevole successo in tutte le province. Merito indubbio anche della ventata di rinnovamento con cui l’amministrazione regionale sta impegnandosi a fondo in ogni questione. Il governo di Marco Marsilio è seguito con grande attenzione dalla popolazione, dopo i disastri provocati al territorio dall’amministrazione D’Alfonso.

“Sarà un luogo dover potersi confrontare e aperto alle istanze dell’intero territorio. È una giornata importante per Fratelli d’Italia che proprio in questi giorni ha promosso gli Stati generali della montagna in Abruzzo e che si concluderanno nella giornata di domani a Roccaraso ” è stato ribadito nel corso della inaugurazione.

C’è in particolare generale apprezzamento per la figura del governatore , e questo indubbiamente dà forza anche alla. A differenza della sinistra non ci sono personalità politiche di cui doversi vergognare. Ma anzi esempi concreti di politica per i cittadini, come avviene appunto al vertice della regione. E tutto questo fa da’ scintilla per andare alla ricerca di nuove sedi dove far tornare il messaggio antico di una destra che si è ritrovata. E che è capace di straordinaria modernità e indubbia coerenza nelle sue scelte politiche.