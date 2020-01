Si svolgeranno a Roccaraso (AQ) dal 31 gennaio al 2 febbraio gli Stati generali della Montagna 2020 organizzati e promossi dal gruppo al Senato di Fratelli d’Italia, presso la sala Consiliare “G. Spataro” in viale degli Alberghi, 2/a.

L’obiettivo delle tre giornate, per il partito guidato da Giorgia Meloni, è quello di lavorare all’elaborazione di una legge quadro per la montagna, per valorizzarne identità e tradizione e far sì che essa possa essere anche un importante volano per l’economia dei territori.

A fare gli onori di casa sarà il presidente del gruppo dei senatori di FdI, Luca Ciriani, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio insieme con il presidente della Provincia de L’Aquila Angelo Caruso, ai sindaci de L’Aquila Pierluigi Biondi, di Roccaraso Francesco Di Donato e di Abetone Cutigliano Diego Petrucci.

I lavori inizieranno venerdì 31 gennaio alle ore 16,30 con il saluto del capogruppo Ciriani, della responsabile del Dipartimento Montagna FdI Monica Ciaburro, del responsabile Enti Locali del partito Guido Castelli, della vicepresidente vicario di FdI in Senato Isabella Rauti, del componente dell’esecutivo FdI Giandonato Morra, del Consigliere Regionale Abruzzo FdI Mario Quaglieri, del coordinatore regionale Etel Sigismondi e del capogruppo in Regione Guerino Testa. Prevista la partecipazione dei parlamentari nazionali ed europei, degli amministratori, dei dirigenti di Fratelli d’Italia che si alterneranno sul palco, insieme con i rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo, durante le due tavole rotonde, previste il 31 gennaio e il 1 febbraio alle ore 17,00, dal titolo “Sci e non solo” e “Montagna, Territorio fragile?”.

Interverranno i senatori FdI Patrizio La Pietra, Adolfo Urso, Andrea de Bertoldi, Francesco Zaffini, Antonio Iannone. Fra i dirigenti di partito ricordiamo il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, il responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli e il responsabile del dipartimento Turismo Gianluca Caramanna, i parlamentari e sindaci dei comuni montani di Calalzo di Cadore, Luca De Carlo e di Leonessa, Paolo Trancassini.

Porteranno la loro testimonianza, tra gli altri, il consigliere regionale di FdI della Regione Lazio, Giancarlo Righini, gli assessori al turismo di Fratelli d’Italia della Regione Lombardia Lara Magoni, della Regione Sicilia Manlio Messina, della Regione Liguria Giovanni Berrino; l’assessore all’Ambiente della Regione Sardegna Gianni Lampis; il Consigliere d’Amministrazione dell’Enit Sandro Pappalardo; il presidente della XII commissione Regione Lazio Sergio Pirozzi; il Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Infrastrutture di Confassociazioni, Stefano Cianciotta; l’Amministratore Unico del Centro Turistico Gran Sasso, Dino Pignatelli; il Presidente del Parco Nazionale della Majella, Lucio Zazzara; il Presidente del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga Tommaso Navarra; il segretario generale dell’Istituto nazionale di urbanistica, Pierluigi Properzi, il Presidente del Parco Nazionale dell’Abruzzo e del Molise Giovanni Cannata; il presidente dell’Ordine dei Geologi Regione Abruzzo, Nicola Tullo.