Expo Kuwait-Italia, il Made in Italy dal 6 febbraio si apre a nuovi mercati

Si svolgerà a Kuwait City dal 6 all’8 febbraio l'”Expo Kuwait-Italy 2020“, dedicata alle eccellenze italiane del Made in Italy. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Fondo Nazionale del Kuwait e dell’Autorità Nazionale per la Gioventù del Kuwait. E anche dell’Ambasciata d’Italia in Kuwait. La kermesse è organizzata da Mia Events Management. Rappresentata da Salem Al Sheraian e da Alberto Paravia che, con Emanuele Occhipinti, rappresenta la Esmo srl. La società che co-organizza la fiera.

Expo: lusso, abbigliamento e tecnologia

«All’Expo saranno presenti oltre 80 aziende italiane. E sono rappresentanti le eccellenze nei vari settori alimentare, lusso, abbigliamento e tecnologia», ha dichiarato Alberto Paravia. Questa esposizione è la prima tra Italia e Kuwait e gli organizzatori stanno già lavorando per ripetere l’iniziativa il prossimo anno. L’Expo costituisce una grande opportunità per le aziende italiane che vogliono internazionalizzare in mercati altamente ricettivi e dalle forti disponibilità. E avviare una collaborazione con investitori kuwaitiani