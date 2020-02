Cuperlo inferocito contro Gualtieri: gli ha soffiato la candidatura a Roma. E attacca i “vili” renziani

A Cuperlo non va proprio giù la candidatura di Roberto Gualtieri al posto suo. La pagina Facebook 7 Colli dedica anche oggi un articolo sulla candidatura di Gualtieri. Svelando tutti i malumori che sta creando all’interno del Pd. «Nel collegio per la Camera Roma 1, il ministro dell’Economia sta facendo la parte dell’usurpatore per aver soffiato la corsa alla poltrona all’esponente del Pd gradito a Zingaretti».

Cuperlo e Italia Viva

7 Colli osserva che «Cuperlo non manca di far notare ogni giorno il veto di Italia Viva nei suoi confronti. Anzi, i suoi aficionados in rete chiamano ormai Italia Vile il partito di Renzi. La vittima del pollice verso dell’ex premier si vendica in televisione parlandone male, come ha fatto ieri a Tagadà su La7.