Stati Uniti stanno evacuando gli ultimi cittadini americani a bordo della nave da crociera Diamond Princess bloccata da giorni nella baia di Yokohama in Giappone. Intanto glii stanno evacuando gli ultimi cittadini americani a bordo della nave da crocierabloccata da giorni nella baia di Yokohama in Giappone. E dove sono stati registrati altri 70 infetti di coronavirus, portando il totale a 355.

“A tutt’oggi abbiamo fatto i test su un totale di 1.219 persone e 355 si sono rivelati positivi”, ha detto il ministro della salute cinese. Dei 355 contagiati, 73 non presentano sintomi della malattia. A bordo restano più di 3.700 persone fra membri d’equipaggio e passeggeri. Fra loro anche 35 italiani. Fra i 286 contagiati ci sono 46 cittadini americani che saranno ricoverati in ospedali giapponesi. Lo ha detto alla Cnn la società armatrice Princess Cruises. I 46 quindi non potranno lasciare la nave con il primo volo che, stasera, porterà gli statunitensi in California.

Ipotesi di volo per i 35 italiani sulla Diamond Princess

Ipotesi volo per gli italiani sulla che si trovano sulla nave È allo studio la possibilità di realizzare un volo di rimpatrio per i 35 italiani bloccati sulla nave da crociera. Ne avrebbero discusso nelle ultime ore, si apprende da fonti diplomatiche, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ed il commissario straordinario Borrelli.

Niccolò, lo studente di Grado rientrato ieri mattina in Italia da Wuhan, dopo giorni di blocco in Cina, sta bene ed è risultato negativo ai test. Dovrà comunque restare all’istituto Spallanzani di Roma per completare il protocollo previsto per l’isolamento.