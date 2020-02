Col coronavirus hanno giocato come con i soldati. E ora la guerra ci scoppia in casa. Quasi una sorpresa.

Hanno detto che la quarantena e i controlli sarebbero stati una forma di discriminazione, hanno criminalizzato i governatori che volevano la quarantena per i bambini che arrivavano dalla Cina, hanno minimizzato l’epidemia… E adesso dobbiamo farci i conti. Con il primo morto, un uomo di 77 anni in Veneto.

Pd e Cinquestelle, premier Conte in testa e con lui il ministro Speranza, hanno fatto a gara per fingere sicurezza. L’Italia col fisico di ferro. “Tutto sotto controllo”, hanno tambureggiato per settimane. E adesso che il virus arriva nelle regioni con la sanità migliore siamo tutti atterriti. E da Ostia una donna è stata ricoverata allo Spallanzani. Ma non si comprende se sia “solo” polmonite o il virus che spaventa tutti.

Coronavirus e propaganda

Propaganda, solo propaganda. Incapaci. Quell’altro, Nardella, lo sciagurato sindaco di Firenze con la sua campagna #abbracciauncinese con tanto di hashtag. Ora che fai, scienziato, vai in Lombardia a caccia di italiani? Ti porti appresso anche quel demagogo del governatore attuale della Toscana, Rossi? Non dicono una parola sensata che sia una.