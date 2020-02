È salito a oltre cinquanta il numero dei casi di contagio da coronavirus tra Lombardia e Veneto. Per quello che riguarda la Lombardia i contagi sono 39. Così fa sapere il governatore Attilio Fontana, specificando che nel numero degli infettati è compresa anche l’anziana di Casalpusterlengo. Il presidente della Regione parla, poi, di “nuovi infetti nell’area del lodigiano” che “per ora sono riferibili al territorio delle prime infezioni a Codogno e nel lodigiano”. In Lombardia “non c’è nessuna pandemia” da coronavirus. “Non ci sono motivazioni per adottare misure di alcun tipo nel resto della Regione. Oggi non c’è motivazione scientifica per adottare misure analoghe” a quelle applicate nel lodigiano “in altri territori” della Regione.

“I cittadini sono allarmati e preoccupati e noi cerchiamo di dare tutti le informazioni necessarie” dice, da parte sua, il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio, contattato dall’Adnkronos. “Raccomandiamo di seguire tutte le indicazioni delle autorità per superare questa crisi. Ci siamo attivati per far arrivare con i nostri canali tutti i messaggi del caso. Abbiamo attivato una macchina a 360 gradi”. Alla popolazione il primo cittadino raccomanda di “non uscire di casa se non per cause di stretta necessità, di non andare a lavorare e se si dovessero accusare dei sintomi influenzali di contattare subito le autorità preposte, di utilizzare la mascherina, lavarsi spesso le mani ed evitare i luoghi affollati”.

Zaia: “No al momento chiusura Carnevale di Venezia”

Per quello che riguarda il Veneto, sono saliti a dodici i casi di persone risultate positive ai test. Tra loro che anche la prima vittima italiana. Il dato aggiornato è stato reso noto dal governatore Luca Zaia, il quale ha confermato che i pazienti sono tutti di Vo’ Euganeo, tranne uno di Mira, in provincia di Venezia.”Il cittadino di Mira, risultato positivo questa mattina al coronavirus, che e’ stato trasferito in terapia intensiva a Padova ha condizioni di salute che ci preoccupano”, aggiunge Zaia. “No almomento a chiusura del Carnevale di venezia”.

Primo contagio anche in Piemonte

Il coronavirus arriva in Piemonte. Un caso di contagio è stato registrato oggi, sabato 22, all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Si tratta di un uomo di 40 anni che ha avuto contatti con alcune delle persone contagiate in Lombardia. Il 40enne al momento, ha un po’ di febbre, ma non sarebbe grave. La famiglia è al momento monitorata. Il 40enne è di Torino e lavora a Cesano Boscone. Due contagiati nella ditta in cui lavora, padre e figlio. Il 40enne ha moglie e due figli, di 8 e 10 anni, che al momento sono monitorati assieme al personale dell’ambulanza e alla squadra di basket in cui gioca il figlio. La conferma del contagio è arrivato dalla Regione Piemonte nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede della protezione civile di Torino, in corso Marche.