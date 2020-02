Coronavirus, Mosap: «Apprezziano la puntualizzazione Direzione Centrale di Sanità della Polizia»

«Apprezziamo e ringraziamo la Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato per la puntualizzazione e l’apporto in relazione alla distribuzione dei dispositivi individuali di protezione previsti dal decreto legislativo 81/2008 per la salute e la tutela dei lavoratori. Auspichiamo però che tali presidi sanitari vengano distribuiti ad un maggior numero di operatori perché tutti sono esposti». E’ quanto afferma in una nota il Segretario Generale del sindacato Mosap di Polizia, dopo che lo stesso sindacato aveva denunciato la non tempestività della distribuzione per il personale delal Polizia di Stato allertato per l’allarme coronavirus a Milano. Con il Direttore Centrale Dr Ciprani e con la Direzione di Sanità- precisa Conesta’ nella sua dichiarazione – c’è sempre stata e c’è un ottimo rapporto di stima e collaborazione reciproca