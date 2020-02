“Noi chiediamo che il premier Conte venga a riferire in Parlamento sul tema del coronavirus. Sin dall’inizio FdI ha dato massima disponibilità a collaborare perché questo è il momento di lavorare non quello delle polemiche”. Lo ha detto Giorgia Meloni a margine di un gazebo elettorale in piazza Cola di Rienzo a Roma per sostenere l’elezione di Maurizio Leo alle suppletive capitoline.

FdI: “Quarantena è misura di buonsenso”

“Per l’emergenza mondiale coronavirus serve serietà, buonsenso e fermezza. Chi arriva dalla Cina o da eventuali zone reputate ad alto rischio deve essere tenuto in quarantena, per il bene di tutti. Non si perda altro tempo”. C0sì, su Twitter, la stessa Meloni, poche ore prima. “Dopo i casi di coronavirus accertati in Lombardia, chiediamo controlli sanitari serratissimi e misure di quarantena verso chiunque provenga in Italia dalla Cina e da zone nelle quali il COVID19 si è manifestato e propagato. Il governo ci aggiorni costantemente”, afferma Fabrizio Lollobrigida.

FdI: “In Toscana coronavirus sottovalutato”

“Il Coronavirus è arrivato anche in Italia. Ci sono persone contagiate in Lombardia e in Veneto, siamo di fronte ad un’emergenza che lo Stato deve gestire in maniera centralizzata, nominando un commissario ad hoc e trasferendo a lui le competenze sanitarie che normalmente sono in capo alle regioni, magari contemporaneamente alla chiusura dei confini nazionali”. A parlare così è il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli. “In Toscana – conclude Torselli – è ancora più necessario un intervento urgente dello Stato, perché oltre ai problemi comuni alle altre regioni, abbiamo in più un governatore che vorrebbe far rientrare dalla Cina 2.500 persone e che parla del Coronavirus come di qualcosa di meno grave di un’influenza”.