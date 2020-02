Coronavirus, Meloni: “C’è un’intollerabile assenza d’informazioni chiare” (video)

“Chiediamo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte venga a riferire in Parlamento sul tema del coronavirus”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Fratelli d’Italia dall’inizio ha dato la sua massima disponibilità a collaborare perché questo è il momento di lavorare e non il momento delle polemiche, ma chiediamo definitivamente una risposta chiara a quattro domande: qual è il tasso di contagio, qual è il tasso di mortalità, si può essere infettati da persone asintomatiche, si può guarire. Vogliamo sapere tutto sul coronavirus, altrimenti non potremo dare una mano”, rimarca Meloni.

L’appello di Giorgia Meloni: “Sul coronavirus Conte ci dia risposte certe”

Ecco l’intervento integrale della Meloni, su Fb. “Siamo vicini alle famiglie delle due vittime da coronavirus, in Italia. E oggi il numero dei contagiati nella nostra nazione, che ci mette drammaticamente al primo posto in Europa, è un allarme che non consente più sottovalutazioni di questo problema. La quarantena obbligatoria per chi rientrava da Paesi a rischio, doveva essere una misura già attuata nelle settimane precedenti. Invece si è preferito polemizzare. Non così noi. Fratelli d’Italia non vuole fare polemica. Questo è il momento di mettersi a lavorare. Ma per poter dare una mano dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando. Continua a essere intollerabile l’assenza di informazioni sul coronavirus, che c’è. Quindi chiediamo al presidente del Consiglio Conte di venire a riferire immediatamente in Parlamento. E chiediamo che risponda con chiarezza ad alcune domande precise. Qual è il tasso di contagio di questa malattia? Qual è il tasso di contagio del coronavirus. Si può essere contagiati da persone asintomatiche? Si guarisce? In quali tempi e con quali conseguenze? Vogliamo fare queste domande al presidente del Consiglio. Tutta l’Italia vuole delle risposte, perché altrimenti non potremmo riuscire a dare una mano come vorremmo”.