Le Iene sono tornate in onda martedì 25 febbraio con una puntata concentrata sull’emergenza del coronavirus. La popolare trasmissione su Italia1 con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s Band dedica tre servizi per raccontare che cosa sta succedendo.

Coronavirus, le Iene svelano le balle di Conte

Si comincia cun un servizio di Ismaele La Vardera che smonta la profilassi sbandierata dal governo Conte. Il 31 gennaio il premier dichiara baldanzoso che l’Italia chiude il traffico aereo da e per la Cina. «Siamo il primo paese dell’Union europea a prendere questa misura preventiva…». Peccato aggiunge la perfida Iena che siamo anche il primo paese per numero di contagiati: 270, contro i 12 della Francia e i 3 della Spagna».

La Vardera svela al pubblico “la piccola falla” che ha reso inefficace la misura. E racconta la storia di una italiana, originaria di Catania, tornata dalla Cina con un volo atterrato in una città diversa da quella in cui erano stati chiusi gli scali. Dalila, infatti, è riuscita a rientrare facendo “semplicemente’” scalo a Bangkok. L’inviato l’ha accompagnata al Policlinico di Catania per capire le procedure adottate dal distretto sanitario in caso di eventuale contagio. Insomma tutto inutile.

Un altro servizio racconta come è ripresa la vita degli italiani rientrati da Wuhan. E come si può tornare con un volo dalla Cina. Quella di martedì scorso è stata la prima puntata in 24 anni andata in onda senza pubblico. Per adeguarsi alle indicazioni di contenimento della diffusione del virus.