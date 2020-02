Coronavirus, in Lombardia e Veneto Carabinieri nelle zone isolate e tende davanti agli ospedali

Chiede di evitare il panico il governatore del Veneto Luca Zaia, nel confermare il nuovo caso di contagio da coronavirus nella sua regione: l’uomo di Dolo, nel veneziano, ricoverato nella notte. Epperò Zaia non nasconde tutta la gravità della situazione, per la quale sono state già predisposte nuove strutture di accoglienza e contenimento.

Nella notte montate tende davanti all’ospedale

La Protezione civile ha montato nella notte 12 tende per un massimo di 96 posti all’esterno dell’ospedale di Schiavonia (Padova). Le tende “sono a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico”, ha spiegato Zaia, parlando di misura “a scopo precauzionale”. In realtà, come ha chiarito lo stesso governatore, ci si aspetta l’emersione di nuovi contagi, dopo quello dell’uomo di Dolo, “un signore di Mira del ’53”, ora ricoverato in terapia intensiva. Le autorità sanitarie stanno già procedendo ai test sui familiari, così come per i due pazienti di Vo’ Euganeo. Il caso di Dolo, ha poi precisato Zaia, “è un altro caso di scuola perché non ha avuto alcun contatto da portatore primario”.

Zaia: “Il virus è ubiquitario, ma no panico”

“Quindi – ha chiarito Zaia – si può dire con questi tre casi che il virus è ubiquitario, come accade per la sindrome influenzale che non si sa da chi lo si ha preso”. “Immagino che avendo casi di questo tipo senza contatto e senza caratteristiche di pazienti sospetti dia dimostrazione che avere altri casi di contagio sia assolutamente possibile”, ha proseguito il governatore, aggiungendo però che “siamo davanti a un virus con bassa letalità. Adesso cercheremo di trovare altre soluzioni. Ma no panico“, ha concluso, mentre il Lombardia nelle zone rimaste isolate è arrivato un contingente di supporto di 80 carabinieri.

Anche le altre Regioni affrontano l’emergenza coronavirus

E se le Regioni colpite direttamente – Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna – partecipano a distanza al Comitato operativo contro il coronavirus, riunito a Roma, altre Regioni si sono già messe in moto per fronteggiare l’emergenza. In Friuli Venezia Giulia, che a sua volta stamattina ha riunito il proprio comitato operativo alla luce dei casi veneti. Finora sono state monitorate 20 persone: quattro per la tipologia dei sintomi denunciati, le altre in quanto familiari. Tutte hanno dato esito negativo. Inoltre, sono stati controllati anche 8500 passeggeri di voli sia domestici che internazionali. Riunione dell’unità di crisi convocata anche in Sicilia, sebbene l’assessore alla Sanità Ruggero Razza abbia ribadito “l’assoluta serenità della situazione” sull’Isola.