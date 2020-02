Ovviamente, ricomincia la speculazione sulla Calabria. Stamane c’è stata una retata riguardante il voto di scambio tra politica e ‘ndrine e di mezzo c’è finito un consigliere regionale neoeletto, Domenico Creazzo, di Fdi. La procura competente chiede anche l’arresto del deputato di Forza Italia Siclari, che però non era candidato.

Morra non vede…

Soprattutto dai Cinquestelle si attacca la Meloni. Lo specialista al ramo è il presidente dell’Antimafia, Nicola Morra, quello che non si è fidato a votare il candidato grillino alla presidenza della regione. E non è stato nemmeno capace di segnalare quella presenza in lista come da dovere dell’organismo che presiede, come ha giustamente notato il senatore Fazzolari di Fratelli d’Italia. Se non lo sapeva l’Antimafia…

Fdi sapeva solo che parliamo di un finanziere, che era incensurato. La cognata di Creazzo ufficiale dei carabinieri vittima della mafia. E che lui è anche cugino del Pm Creazzo capo di Unicost. È evidente che l’arresto è grave e Fdi non vuole avere nulla a che fare con chi tresca con le cosche, sempre se ha fondamento l’imputazione mossa a Creazzo.

Ma c’è diversa leggenda da sfatare. Fratelli d’Italia non ha – come non li ha nessun partito – strumenti ispettivi sui candidati. Il candidato in questione inoltre è stato per anni sindaco e Presidente del Parco dell’Aspromonte e non è mai stato toccato da alcuna indagine né sospetto, cosa per la verità difficile in Calabria.

Non cambiava nulla

Se uno appare pulito sono i carabinieri a dimostrare il contrario. Ma nessuno si azzardi a giocare con i voti di mafia. Iole Santelli ha stramazzato il suo avversario con duecentomila voti di scarto. Fratelli d’Italia in Calabria ne ha ottenuti ben 84mila (i Cinquestelle fermi a 48mila e questo spiega la loro rabbia) e Creazzo appena ottomila preferenze. Ecco, è vietato speculare.

In alcune zone del sud le mascherine le indossano nell’ombra e il virus della malapolitica è ancora drammatico. Ma questo non sposta nulla rispetto alla pulizia morale di Giorgia Meloni.

Eppure, De Vito…

Una politica incapace di capire che il problema rischia di riguardare tutti – perché corruzione e voto di scambio sono diffusi ovunque – non risolverà mai la questione morale. Ed è il motivo per cui un partito mette fuori chi è accusato di delinquere. Farlo prima dei magistrati e senza alcun motivo serio sarebbe da neuro. Dovrebbe saperlo proprio Di Maio che cacciò il presidente del consiglio comunale di Roma, De Vito. Che, uscito dal carcere, è di nuovo a fare il numero due del Campidoglio. Non ditelo a Morra.