“Qui c’è una responsabilità della politica spaventosa”. Così Pietrangelo Buttafuoco, nell’intervento a Stasera Italia, su Rete 4. “La mancanza di senso di responsabilità. Certe cose vanno gestite con delicatezza, trovo profondamente osceno il senso di paura alimentato da chi ci governa”. Il giornalista e scrittore ha così sottolineato l’inadeguatezza del governo Conte nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

La trasmissione con Buttafuoco ha avuto un milione e duecentomila spettatori

La trasmissione su Rete 4 con Pietrangelo Buttafuoco ha ottenuto 1,259 milioni e 4,77% e 1,154 milioni e 4,1%. Tra gli ospiti del salotto di Barbara Palompelli anche Giampiero Mughini, Edoardo Rixi e Giulio Sapelli.

Il panico alimentato da Conte e Speranza

“La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni”. Il presidente Sergio Mattarella ha colto l’occasione del trentesimo anniversario di Telethon al Quirinale per lanciare un forte appello all’unità e alla fiducia nella scienza di fronte all’allarme coronavirus. Un indiretto rimprovero nei confronti del governo, che ha gestito maldestramente la situazione. “In questo giorno dedicato alle malattie rare dobbiamo sentire il dovere di ringraziare chi sta operando con fatica, con sacrificio, con abnegazione per contrastare il pericolo del coronavirus: i medici, gli infermieri, il personale della Protezione civile, i ricercatori, le donne e gli uomini delle Forze Armate e di quelle di polizia, tutti coloro che in qualche modo si trovano in prima linea”, ha detto il Presidente.

Conte sull’emergenza chiude alle opposizioni

“I ministri erano già al lavoro da parecchio. Le misure di impatto economico le avevamo già studiate”. Così risponde il premier Giuseppe Conte lasciando la sede della Protezione Civile, a chi gli chiede se nel decreto contenente le misure economiche a sostegno delle aree interessate dalla diffusione del coronavirus entreranno anche le richieste delle opposizioni.