Si è ucciso all’alba con un colpo della sua pistola d’ordinanza il vigile urbano di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia che il 24 gennaio scorso aveva parcheggiato l’auto di servizio in un posto riservato ai disabili a Bergamo. A nulla erano valse le sue scuse e la decisione di automultarsi: era finito nel tritatutto dei social. L’uomo aveva 44 anni. Ancora da chiarire i motivi esatti del suo gesto.

Quello che è certo è che il vigile era finito sui social, alla gogna, si era scusato e si era anche auto-multato. La vicenda risale al 24 gennaio scorso. Il presidente di una associazione di invalidi aveva notato in via Caniana a Bergamo un’auto della Polizia locale di Palazzolo sull’Oglio posteggiata in modo irregolare. Era nel posto riservato ai disabili. La foto scattata dall’uomo aveva fatto il giro del web ed era stata identificata come quella appartenente all’uomo che poi si è suicidato. L’associazione degli invalidi aveva ricevuto una duplice lettera di scuse, dal comandante e dall’agente che aveva parcheggiato il mezzo. Il quale si era anche automultato.

Ma l’ondata di fango suo social non si era fermata. Nonostante la lettera di scuse inviata dal vigile all’associazione stessa. Il comandante si era dichiarato profondamente rammaricato per l’accaduto “in quanto da anni anch’io opero come volontario nel settore della disabilità e sono particolarmente sensibile alle problematiche che ogni giorno devono essere affrontate dalle persone diversamente abili”. Il vigile, a sua volta, aveva spiegato di aver commesso un errore perché “purtroppo mi sono confuso con la segnaletica, anche se ciò non mi giustifica”, chiedendo inoltre “di considerare le scuse e di continuare a credere nelle istituzioni e nel nostro lavoro”.

Ieri il suicidio, non annunciato e non motivato da nessun biglietti. Ma gli “istigatori” sono facili da trovare: stanno tutti sui social. E l’allarme-suicidi tra le forze dell’ordine diventa sempre più grave.