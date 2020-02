Bimba di sei anni muore di meningite a Parma: tampone per i compagni di classe

a è indicata in via del tutto precauzionale l’esecuzione di un tampone faringeo ai contatti più stretti del malato, anche se questi non presentano sintomi. Stamattina, dunque, i professionisti della Pediatria di Comunità dell’Azienda Usl del Distretto di Parma hanno provveduto ad eseguire il tampone faringeo ai compagni di classe e agli insegnanti della bambina. Mentre i suoi famigliari hanno eseguito il tampone agli ambulatori del Servizio di Igiene e sanità pubblica. Ai casi che risulteranno positivi allo streptococco verrà prescritta idonea terapia antibiotica. Purtroppo per le infezioni da streptococco beta emolitico di gruppo A non è disponibile un vaccino.