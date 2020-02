Berlusconi spegne i “malpancisti azzurri”: «Non illudetevi, non faremo mai da stampella a Conte»

Non se ne parla proprio. Berlusconi spegne le tentazioni di quegli azzurri attratti dalle sirene dell’ammucchiata. Mette le cose in chiaro: nessun governissimo con Matteo Renzi. E soprattutto nessuna voglia di “salvare” il Conte bis. Anzi, il premier deve andarsene a casa, prima se ne va e meglio è.

Berlusconi: nessun accordo con Renzi

Forza Italia chiude la porta a qualsiasi ipotesi di “unità nazionale”. Già lo si era capito quando da Arcore il Cav aveva detto che non bisognava interpretare male la collaborazione per l’emergenza coronavirus. Una cosa è dare soluzioni in un momento delicato, un’altra è il sostegno al governo. Berlusconi ha trascorso alcuni giorni di relax con i nipoti nella villa della primogenita Marina in Provenza. Da là ha guardato i prossimi sviluppi della situazione politica. «Vediamo cosa succede, ma nessuno pensi che Forza Italia faccia da stampella a Conte e si accordi con Renzi», sarebbe stato il ragionamento. Il Cav è sempre più preoccupato dalle ripercussioni negative del Covid-19 sull’economia nazionale.

Gasparri: i grillini e il Pd sono colpevoli del tracollo

«Qualcuno tenta strane manovre, a partire da Renzi», ha affermato Maurizio Gasparri. «La posizione di Forza Italia è chiarissima. Non potremo mai collaborare a ipotetici governi di unità nazionale. I grillini e il Pd sono colpevoli del tracollo dell’Italia. Berlusconi è stato chiarissimo. Un conto è affrontare un’emergenza, altro sarebbe fare governi con gente che noi dobbiamo cacciare dalle stanze del potere, per i danni che hanno fatto prima ed ora. Nessuna possibilità di intesa».

L’obiettivo è andare alle elezioni

«Se qualcuno ha la smania di poltrone si accomodi direttamente in altri partiti. Forza Italia vuole un centrodestra unito e vuole al più presto le elezioni, per determinare una svolta per il Paese. I governi Conte hanno devastato l’Italia», ha concluso Gasparri. Anche Mariastella Gelmini è secca sul punto: «Il governo di unità nazionale è un virus letale che Forza Italia ha già sperimentato, pagando un prezzo altissimo in termini di consensi sull’altare del rigore montiano».