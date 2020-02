Dal famosissimo Gronchi rosa, al valore commemorativo in onore di Alcide De Gasperi, proseguendo per la passione filatelica di Giulio Andreotti. Sono i francobolli dedicati alla politica i protagonisti assoluti della puntata di Politica d’annata, il programma di Cristina Gimignani che andrà in onda giovedì 20 febbraio alle 21 su GrParlamento. Alla trasmissione prenderà parte anche Mario Landolfi, già ministro delle comunicazioni e giornalista del Secolo d’Italia.

La storia della Repubblica attraverso i francobolli

Tra collezionismo e celebrazione, la filatelia italiana gode sempre di ottima salute e la nostra collezione di francobolli ha un valore superiore perfino a quella della regina d’Inghilterra. Incalzato dalle domande della Gimignani, Mario Landolfi ripercorrerà così 60 anni di storia nazionale tra la Prima e la Seconda Repubblica. E racconterà la sua esperienza governativa, ricordando episodi e aneddoti e curiosità su personaggi illustri.

Un valore che va oltre il collezionismo

“Il valore del francobollo va oltre il collezionismo ed è – ha sottolineato Gimignani presentando la puntata – una parte integrante della nostra storia nazionale. In questa puntata – ha aggiunto – ho cercato di trattare i vari aspetti del rapporto tra politica e valori bollati. Comprese le proposte più provocatorie, come quelle della Lega di qualche anno fa”.