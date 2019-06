Almirante, Berlinguer e altro ancora a “Politica d’annata” su GrParlamento

Destra e sinistra, non hanno mai avuto un rapporto facile. Sarà per la guerra civile, che ha diviso le famiglie e creato lutti e ricordi mostruosi, ma che alla fine ,non hanno insegnato niente. Niente , Perché negli anni di piombo, ragazzi ammaliati dalla politica hanno pensato che l’unico modo per confrontarsi fosse la violenza, aiutati da un sistema compiacente. Opposti estremismi ancora una volta contro, ancora una volta confusi tra vittime e carnefici che si rincorrevano tra le vie delle grandi metropoli . È strano però, che quando il ricordo della guerra era più vivo , negli anni’ 60, la convivenza destra -sinistra fosse più pacifica. Col rogo di Primavalle, del 1973, inizia la mattanza . Oggi, ci dicono che a un certo punto Almirante e Berlinguer, s’incontrarono per disattivare l’odio che devastava le giovani generazioni negli anni Settanta. Sarà vero? Questo e molto altro domani, martedì , alle ore 21, nel programma Politica d’annata, con Cristina Gimignani su GrParlamento. Per capire e interpretare meglio il mondo di ieri, attraverso gli occhi di oggi: nella seconda parte del programma, l’autrice intervista il giornalista e saggista Aldo Di Lello, responsabile, fino al 2008, delle pagine culturali del Secolo d’Italia.