Speriamo, per decoro, che nessuno abbia immortalato Di Maio e Zingaretti che si sbaciucchiavano a palazzo Chigi. Ma che razza di governo è quello che sta in mano a personaggi fuori di testa… Il mondo scivola sull’orlo della guerra per lo scontro tra americani e iraniani e loro due fanno sapere di essersi visti per 45 minuti. Hanno parlato di quello che può succedere, visto che uno dei due è ministro degli esteri? Oppure sulle condizioni dei militari italiani nel teatro di possibile conflitto? O sulle conseguenze in materia di immigrazione che aumenterà? Sul rischio terrorismo? Sulle mazzate che l’economia nazionale rischia di beccarsi tra capo e collo?

Macché, togliamoci dalla testa qualunque barlume di serietà. Di Maio e Zingaretti si sono sorrisi, compiaciuti, abbracciati. Il colloquio, hanno fatto sapere, è stato “positivo”. Per cosa? Per il governo, mica per l’Italia. “Luigi, quanti dei tuoi se ne vanno dal Movimento Cinquestelle?”. “Nicò, pensa tu a quanti te ne porta via Renzi”. Positivo…

Parlano di se stessi, Di Maio e Zingaretti…

E di Conte che ne facciamo, si sono chiesti entrambi mentre gli addetti stampa passavano sotto la porta di Palazzo Chigi le agenzie su raid, funerali, minacce, annunci di rappresaglia, diplomatici in movimento.

No, loro due si sono visti sull'”agenda 2020 di governo”. Non una parola sulle paure che attraversano il pianeta. Il comunicato finale – pure questo hanno diffuso Di Maio e Zingaretti – declama: “Si è parlato della situazione politica generale e si è fatto un primo confronto sul percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di governo”. Mica chiacchiere, ragazzi. E meno male che non c’era Renzi, sennò davvero partivano i bombardamenti.

Ma dove vivono costoro? L’unica guerra che temono è quella che si scatenerà dopo le elezioni in Emilia Romagna, tutto il resto riguarda i comuni mortali. Resistere alle urne anticipate, più che a Trump o all’Iran, questo è il problema che si pongono gli irresponsabili che stanno al potere in Italia. E fanno indignare queste note di Palazzo Chigi tutte avvolte nel politichese solo per farsi richiamare dal giornalismo zerbino per poi raccontare – “mi raccomando, non me lo attribuire” – la verità contrapposta a quello dell’altro.

C’è l’altra guerra, quella per le 400 nomine…

Se si continua così, non c’è speranza di vedere una Nazione a schiena dritta. Il segretario del Pd che non domanda al ministro degli Esteri del governo che sostiene come la mettiamo con l’America che nemmeno ci calcola quando decide un’azione come quella compiuta a Baghdad. No, ci sono 400 nomine in agguato, che sono sempre meglio di un drone.

Poi, certo, che succede con il disastro giustizia con la riforma della prescrizione. Che facciamo con la legge elettorale. “Sennò non reggo i miei“, dice Di Maio, ma può dirlo anche Zingaretti. E come ci mettiamo col taglio dei parlamentari, “non li hai visti i sondaggi?”, dice Zingaretti, ma può dirlo anche Di Maio.

E la guerra? “E’ un problema europeo, che c’entriamo noi?”. “Ma l’Europa non siamo noi?”. Ci voleva la diretta televisiva e non un comunicato stampa, per mostrare agli italiani la consueta faccia tosta degli statisti che tutto il mondo ci invidia.