Valle Galeria alla Raggi: “Se sei coerente, contesta Zingaretti con noi”

“Mica male come sfida. I cittadini di Valle Galeria non ci stanno alla decisione del sindaco di Roma sulla discarica a Monte Carnevale, peraltro a due passi da Malagrotta, e la invitano a manifestare contro la Regione Lazio”. Lo riporta la pagina Fb 7 Colli.

Dopo la decisione della Raggi, il Consiglio comunale ha bocciato la scelta del sindaco, con una clamorosa spaccatura nei Cinquestelle.La propaganda grillina ha subito attaccato Zingaretti, accusandolo di aver imposto alla Raggi di scegliere il sito in questione. “La popolazione si ribella–riporta la pagin Fb – e il 5 febbraio si ritroverà alla Pisana per protestare. E invitano la Raggi, se è in buonafede, a stare con loro e non col governatore”.