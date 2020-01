Università telematiche, Fratelli d’Italia interviene in difesa degli studenti degli atenei online

Università telematiche, c’è qualche novità, ma le procedure non sono chiare, e il governo deve precisare come stanno le cose. “Fratelli d’Italia ha raccolto il grido di aiuto lanciato dai docenti e dagli studenti delle università telematiche allarmati. Perché, da quanto si apprende, il Ministero dell’Università e della Ricerca (Miur) avrebbe adottato, lo scorso 23 dicembre 2019, un decreto ministeriale su questo argomento. Con questo provvedimento si dispone che i corsi di laurea di Psicologia e Scienze della formazione, possano essere erogati solo in presenza e dunque non più in via telematica. Questo accadrà a partire dall’anno accademico 2020/2021”. Così spiegano in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati Francesco Lollobrigida e la vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione Paola Frassinetti, sempre di Fratelli d’Italia.