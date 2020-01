Un altro flop di Di Maio e dei 5S: tornano a calare gli occupati. Record di precari

Segnali positivi per le donne

Nel quarto trimestre 2019, l’occupazione risulta in lieve crescita (+0,1%, pari a +13mila unità) tra le donne (+19 mila) e i dipendenti (+43mila). Segnali positivi si osservano anche per i 25-34enni (+12mila) e gli over 50 (+48 mila). In calo dello 0,6% gli indipendenti (-30 mila). Nello stesso trimestre diminuiscono lievemente sia le persone in cerca di occupazione sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-32mila unità).