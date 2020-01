Una turista italiana di 30 anni è stata trovata morta sulla spiaggia di Boutalha, a nord di Dakhla, nel sud del Marocco. Lo riferiscono i media marocchini. La ragazza, identifica in E.V. originaria di Thiene, nel Vicentino, risultava scomparsa da 24 ore. A denunciare la scomparsa era stato un amico marocchino. Sulla morte indagano le autorità marocchine.

Dakhla si trova a oltre 1200 chilometri da Agadir. È una località turistica del Marocco scelta soprattutto da surfisti e da kitesurfisti, affacciata sull’oceano Atlantico. È una rinomata località balneare nel sud del Marocco. Il centro abitato di Dakhla presenta innumerevoli infrastrutture turistiche, aumentate esponenzialmente nel corso degli ultimi anni per via dell’ingente incremento del flusso turistico anche grazie al passaparola generato in particolare dagli appassionati di windsurf.

Sulla stessa spiaggia, in agosto, un turista ventenne aveva perso la vita sotto gli occhi dei suoi amici. La vittima finì risucchiata dalla forza di una corrente marina, nonostante alcuni bagnanti avessero tentato di tutto per salvarlo.

In Marocco nel 2018 fa le turiste scandinave decapitate