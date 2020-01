Fermo, divampa un incendio in casa: muore una bimba di 7 anni

Ancora ignote le cause che hanno scatenato l’inferno di fuoco. Da quel poco che si sa a riguardo, la mamma delle bimbe è stata svegliata dall’odore acre del fumo. Ha immediatamente cercato di mettere in salvo le figlie, ma è riuscita a portare fuori di casa solo la bambina più piccola. Quando, infatti, è rientrata in casa per prendere la primogenita, le fiamme e il fumo le hanno impedito di arrivare a lei. Secondo quanto riferito dal sito dell’Ansa, invece, «il padre sarebbe arrivato in un momento successivo quando la tragedia si era consumata». Una tragedia, quella che ha travolto questa famiglia originaria del Kosovo, che si era trasferita in provincia di Fermo solo lo scorso settembre.

La tragedia nella notte: s’indaga sulle cause

Sul posto sono ancora al lavoro vigili del fuoco, carabinieri, e gli uomini della scientifica. A seguire il caso, anche un magistrato della Procura di Fermo, arrivato sul luogo della tragedia per i primi accertamenti volti a ricostruire le cause dell’incendio divampato nell’abitazione. Un disastro di fuoco costato la vita a una bambina che ancora doveva compiere 7 anni…