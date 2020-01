Gilberto Cavallini, l’ex-Nar imputato in Corte d’Assise per concorso nella strage di Bologna, è stato condannato all’ergastolo. La sentenza, alla lettura della quale Cavallini non ha potuto assistere poiché è detenuto in semilibertà e il permesso orario concesso dai magistrati era limitato, è arrivata alle 16, come preannunciato.

Cavallini ha dovuto riprendere il treno da Bologna che lo ha riportato in carcere a Terni alle 15,50. Per tutta la mattinata e parte del pomeriggio aveva atteso che i giudici del Tribunale di Bologna, riuniti in camera di Consiglio, uscissero. per pronunciare il verdetto.

Strage di Bologna, l’avvocato di Cavallini: «non finisce qua, faremo appello»

«Lo sapevamo benissimo che sarebbe andata così – dice il legale di Gilberto Cavallini, Alessandro Pellegrini – Non ci sono conseguenze pratiche, non andrà in carcere. Sappiamo in che condizioni è stato fatto questo processo. Hanno messo la quarta faccia nella foto di gruppo. E questo dopo che gli elementi accusatori sono stati considerati evanescenti da 65 giudici. E’ ovvio che andiamo in appello. La cosa non finisce qui», avverte l’avvocato Pellegrini preannunciando battaglia.

Cavallini aveva ribadito, nuovamente, in mattinata, di essere estraneo ai fatti contestati. E aveva, comunque atteso, fino a quando ha potuto, che la Camera di Consiglio del Tribunale di Bologna, riunita ormai da oltre quattro ore, emettesse la sentenza nei suoi confronti.

Per l’ex-Nar, sessantasette anni, condannato a diversi ergastoli, la Procura di Bologna aveva chiesto l’ergastolo per la strage di Bologna. Strage per la quale sono stati condannati in via definitiva Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini.

Cavallini: faccio vita sociale ritirata, casa-carcere, carcere-casa

Cavallini era arrivato ieri sera a Bologna. Ha dormito nel bed and breakfast di Massimiliano Mazzanti, suo amico che gli è stato molto vicino in questi anni.

Ieri sera ha cenato con sua sorella e Mazzanti che ha cucinato tagliatelle al ragù e arrosto.

L’ex-Nar lavora quotidianamente per una cooperativa. Ma, aveva spiegato a margine del processo: «non ho quasi più una vita sociale. E’ molto ritirata e semplice: casa-carcere e carcere-casa. Pochissime frequentazioni amicali e nessuna relazione affettiva».

«Tutto quello che è successo attorno al processo mi ha portato alla ribalta in una maniera che non è riparabile – aggiunge -. La gente rimane sconcertata quando sente che sei imputato per la strage di Bologna. O che potresti essere uno dei killer che ha ammazzato il fratello del presidente della Repubblica».

L’ex-Nar: in questa città non siamo noi che dobbiamo abbassare gli occhi

L’imputato per la strage di Bologna ha «rapporti sporadici» col figlio. Che «non si occupa in nessun modo di politica».

Quanto alla vicenda specifica della strage di Bologna: «non accetto di pagare per cose non fatte». Ricordando che i Nar hanno «sempre rivendicato le azioni» che hanno fatto. Il resto, dice, «è mistificazione della storia».

«Se credete» alla storia dei «ragazzini utilizzati come esecutori», non è «un buon servizio alla verità».

Se fosse stato condannato, aveva detto, avrebbe accettato «ciò che viene offrendo al sofferenza a Dio». Ma, aveva anche aggiunto, «in questa città non siamo noi che dobbiamo abbassare gli occhi».

Se avesse detto il nome di chi incontrò a Treviso il giorno della strage di Bologna, avrebbe avuto un alibi. Ma, aveva chiarito, «non voglio coinvolgere un amico che potrebbe fornirmi l’alibi».

Quanto ai delitti compiuti in passato Cavallini poco prima della lettura della sentenza, era stato esplicito: «l’omicidio Amato è quello che pesa più sulla mia coscienza».