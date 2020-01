Sgarbi e Senaldi zittiscono la Fornero: lei incassa il colpo. Scintille a “Dimartedì” (video)

C’è Sgarbi a contrastarla. Poi verrà anche Senaldi, il direttore di Libero ad azzittirla. Il critico d’arte non ci sta che sia Salvini a passare per il criminale della situazione: “È stato un gesto voluto, tanto teatrale quanto legittimo. Ha denunciato un presunto crimine attraverso un atto in cui il politico non sta dietro con la protezione della polizia, ma va in prima fila”. Poi attacca direttamente la professoressa.“ Se c’è un criminale che violenta sua figlia – dice – lei è la prima a cercare di impedirglielo. Lì c’era una madre che denunciava un crimine”, ha spiegato Sgarbi. “Poi Salvini si sarà sbagliato e posso giudicare il gesto poco elegante, ma non se ne può fare una questione di squadrismo né di illecito”.

Ricordiamo che la Fornero era stata sgraziata giusto qualche ora prima con Salvini. “Non so dire se c’è o ci fa. Ogni tanto ho il dubbio che sia anche meno intelligente di quanto non sia la raffigurazione generale di un politico molto capace”. Lo aveva dichiarato ai microfoni di Radio Capital. Altro che toni concilianti. Dunque, un altro che non ci sta a leggittimare il “copione” standard è Pietro Senaldi, in collegamento con Dimartedì. “È ora di finirla”, dice. Toni aggressivi usati da Matteo Salvini ? “Senz’altro Salvini ha fatto una campagna aggressiva – spiega il direttore di Libero -, ma non credo che gli avversari siano stati più morbidi”. Franceschini vuole un nuovo arco costituzionale. Con lui sempre al governo e la destra sempre fuori Giustizia, l’inaugurazio dell’anno giudiziario non sia il solito elenco di buone intenzioni “Francamente non vedo toni concilianti, rilassati dai suoi avversari. Oggi – ricorda appunto Senaldi – la professoressa Elsa Fornero ha detto che Salvini è poco intelligente: cosa che io non ho mai sentito dire da Salvini, di nessuno”. La Fornero incassa mentre in studio in diretta scatta l’applauso. “Repubblica – conclude Senaldi – ha scritto ‘Cancellare Salvini‘. Bisogna finirla con il dire che se una cosa la fa Salvini è aggressiva e se la fanno gli altri no”.