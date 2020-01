Salvini a Bibbiano ridicolizza le Sardine: «Non si fa polemica sul bene dei bambini»

“Non si fa polemica sul bene dei bambini”: Matteo Salvini a Bibbiano ridicolizza le Sardine, che a pochi metri da lui gli contestano il diritto di chiedere giustizia per i padri e le madri cui hanno sottratto ingiustamente i figli. “Noi non siamo qui ad accusare nessuno, ma a chiedere giustizia, fin da domani faremo tutto il possibile per avere giustizia”.

“Stasera siamo qui anche per dare voce a chi non c’è più” perché “ci sono mamme e papà che non hanno retto, che non ci sono più”. Continua Salvini . ” Stasera vuole essere una serata per unire, non della politica”, chiede il leader della Lega.

“Dispiace che a qualche metro di distanza ci sia chi è pronto a fare polemiche”. Salvini parla delle Sardine che manifestano a poca distanza. “Il bene dei bambini deve unire tutti”, chiede il leader della Lega. La faziosità della sinistra riverniciata di nuovo è sempre la stessa.