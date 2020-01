Botta e risposta tra Alessandro Sallusti e la sardina Francesca Penotti a Dimartedì su La7 (video). “Ci chiedete le risposte, voi avete risposte in merito?” dice Penotti e Sallusti subito ribatte: «Io sono contrario all’abolizione della prescrizione, lei è contraria o no?». «Diciamo che in merito mi devo informare» replica la sardina. «Quando lo sa, viene a dircelo» chiosa il direttore de Il Giornale. Ma Penotti insiste: «Cercate delle risposte da noi, che chiediamo vengano date dalle persone che hanno le competenze». Confusione assoluta, dunque…

Poi la stessa domanda viene rivolta al leader delle Sardine, Mattia Santori, che resta in silenzio. Impacciato, imbarazzato. Poi tira fuori una risposta involontariamente comica. «Lei lo sa che succede a un bambino autistico se uno gli lancia la palla?». Sconcerto in studio, perfino Floris, come si vede nel video, resta sbalordito e sorride. Tirando fuori una battua: «Va bene, è la regione di Bersani, ecco perché parla così…». Con riferimento alle metafore paradossali dell’ex segretatio del Pd. Ma di risposte sul programma delle Sardine, neanche l’ombra.