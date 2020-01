Pesta brutalmente la ex in strada. Aggredendola con violenza. Infierisce brutalmente su quella che era stata la sua compagna a calci e pugni, come diverse altre volte durante la loro relazione. Stavolta in mezzo ai passanti, incurante della violenza e dei testimoni involontari di quell’aggressione pubblica. Ha colpito ripetutamente con calci e pugni la donna. L’ha minacciata di morte nel caso l’avesse denunciato. L’ha terrorizzata con le botte e con le parole.

