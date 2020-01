Regionali, affluenza boom in Emilia Romagna: alle 12 ha votato oltre il 23%. Alta anche in Calabria

Regionali, è alta l’affluenza nella tornata odierna. Affluenza superiore al 23% per cento, alle 12, per le elezioni regionali in Emilia Romagna quando sono giunti i dati di 145 Comuni su 328. Si tratta di un’affluenza boom. Nella precedente consultazione regionale (2014), alla stessa ora, era stata del 10,88%. Quindi ci troviamo di fronte a un’affluenza più che radoppiata rispetto alle precedenti elezioni. Secondo gli analisti, quest’alta affluenza favorisce il centrodestra. Gli elettori di centrosinistra sono normalmente “militarizzati”, soprattutto in realtà come quelle dell’Emilia Romagna. Quest’alta percentuale fa pensare che siano accorsi alle urne numerosi elettori di centrodestra.

“Votato nel mio seggio di Bologna. Che bello poter votare, la più alta espressione di democrazia: oggi credo che molti italiani ci invidino. Un abbraccio speciale a ciascuno di voi, fino alle 23 continuate a convincere e… possiamo vincere!”. Lo scrive su Facebook la candidata per il centrodestra alla carica di presidente dell’Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, dopo aver votato alla scuola De Amicis di Bologna (via Montebello 13), sezione 49.

Affluenza superiore al 10,14 per cento, alle Regionali in Calabria quando sono giunti i dati di 243 Comuni su 404. Nella precedente consultazione, alla stessa ora, era stata dell’8,46% .

Oggi si vota fino alle ore 23. Al voto sono chiamati quasi 5,5 milioni di elettori. In Emilia Romagna votano 3,5 milioni di cittadini (più esattamente gli aventi diritto al voto sono 3.508.332, di cui 1.704.295 uomini e 1.804.037 donne) e sono state allestite oltre 4.520 sezioni nei 328 comuni della Regione. In Calabria ci sono complessivamente 1.959.050 di elettori.

Questa Regionali sono cruciali per la tenuta della maggioranza giallorossa. E per la sopravvivenza dello stesso governo.