“Questi sono i paccheri del Papa, dateli ai vostri bambini”: l’ironia dei ristoratori napoletani

Scrivono sul post di essere stati aiutati dai creativi di EssereQui. Questa la ricetta: si tratta di “paccheri artigianali di Camporeale, burrata di Andria Igp, polpo verace,e “pomodoro giallo corbarino”. Come si vede, ci sono gli ingredienti argentini come variabile della ricetta classica In questi giorni twitter è andato in tilt per via dei commenti al video di un Papa Francesco dal comportamento aggressivo.”Sono disgustato dagli interventi pieni di astio, sui social, verso il Papa. Stava per finire a gambe levate, strattonato da una persona senza senso della misura. Ha reagito come naturalmente avrebbe fatto chiunque”. Leggiamo in un commento. Abbondano, inevitabilmente, quelli ironici. “Sta mano pò esse fero e pò esse piuma… Oggi è stata fero”, tira fuori dal cilindro qualcuno. Rispolverando la memorabile citazione di Mario Brega in ‘Bianco Rosso e Verdone’. L’ironia e la creatività dei ristoratori di Januarius li batte tutti, è impagabile. E cela una vena satirica puntuta, rievocando la celebre frase del, come viene definito Giovanni XXIII. Il quale pregava i fedeli di tornare a casa e dare carezze….non paccheri ai bambini…