Piazza Pulita, microfono al ragazzo tunisino del citofono per accusare Salvini. “Ho 17 anni, studio e gioco a calcio. A Imola. Sono stato convocato in nazionale, è stata una grandissima esperienza”. A parlare è il ragazzo del citofono a cui ha suonato il leader della Lega Matteo Salvini durante la campagna elettorale per le Regionali dell’Emilia Romagna, in un’intervista che andrà in onda questa sera a Piazza Pulita su La7. “Non ho mai avuto precedenti, non sono uno spacciatore”, dice il 17enne, che, riferendosi a Salvini, aggiunge: “Ogni giorno mi chiedo: perché proprio me? A un 17enne gli hai rovinato la vita in cinque minuti da un giorno all’altro. Un politico che è venuto in periferia così… Cioè da pizzaiolo, postino, a suonare e dire ‘tu spacci’. Ma cos’è?”.

Il gesto plateale di Salvini

Come ormai tutti sappiamo chi ha difeso il gesto di Salvini sostiene che ha avuto il merito di accendere i riflettori sul tema dello spaccio nel quartiere del Pilastro a Bologna. Inoltre val la pena di sottolineare che la citofonata di Salvini era ad un appartamento e non era rivolta a chi ha risposto. Perché il ragazzo sostiene che la cosa gli ha rovinato la vita? Anzi vediamo che già i media, e Formigli in particolare, lo portano in tv (in chiave anti-Salvini ovviamente) per farne una sorta di “martire” del malcostume sovranista. Alla fine quel gesto plateale di Matteo Salvini potrebbe rivelarsi addirittura utile a trasformare il ragazzo in una celebrità.

L’episodio ha coinvolto anche i carabinieri. Secondo quanto riferito dai media i carabinieri di Bologna stanno verificando con accertamenti interni cosa sia successo il pomeriggio del 21 gennaio, in relazione alla passeggiata di Matteo Salvini al Pilastro. Secondo alcune ricostruzioni – informa Ansa.it – la donna che ha accompagnato Salvini al Pilastro avrebbe riferito di essere stata messa in contatto con lo staff della Lega grazie alla telefonata di un maresciallo che conosce. Potrebbe peraltro trattarsi, secondo i quotidiani, di un militare indagato per stalking e depistaggio ai danni di un avvocato e sospeso dal servizio con una decisione del Riesame di fine anno, non esecutiva in attesa della Cassazione. Al momento non sarebbe comunque aperto in merito un procedimento disciplinare, né risultano esserci fascicoli penali.