Il drone che ha ucciso il generale Soleimani è partito dalla base di Sigonella? Da fonti non controllate, in questi giorni, si è diffusa una voce che se confermata metterebbe a rischio la sicurezza nazionale. Ecco perché, in mezzo a una ridda di voci, il “distratto” miniostro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha tenuto a smentire. “Da qualche giorno leggo false notizie sul fatto che il drone statunitense che ha colpito Soleimani in Iraq sia partito dalle basi Nato italiane. È assolutamente falso“. La dichiarazione è stata affidata a Fb. Il ministro prosegue così. “In queste ore insieme al ministero della Difesa siamo al lavoro per garantire la sicurezza dei nostri soldati e scongiurare una ulteriore escalation. Senza clamori, senza slogan e senza iniziative improvvisate. Ai nostri uomini e donne in uniforme va il mio augurio di buon lavoro e la nostra vicinanza come governo”, conclude Di Maio.

La fuga di notizie sul drone che ha ucciso Soleimani