Iran-Usa non è una partita da curva sud e non è molto intelligente mettersi a dispensare applausi ad una delle due squadre in campo. Perché da quelle parti – e ancora più vicino alle nostre parti, Libia – rischia di esplodere una nuova guerra mondiale. Perciò, placarsi, please.

Trump ha incenerito il nemico. Ha restituito al Creatore in modo spietato una figura simbolo del regime. Ma il problema non è Donald. E’ l’America. Perché Clinton, Obama e via discorrendo non avrebbero fatto cosa diversa, come non ha mancato di far notare Ignazio La Russa, che da ex ministro della Difesa ben conosce le storie di questo mondo. Washington vuole sempre dettare l’agenda dell’unilateralismo. Ma siccome i danni rischiano di essere nostri, è bene che chi ha voce e soprattutto cervello lo dimostri.

Alleati sì, servi mai: è qui la tradizionale politica estera della destra italiana

Non serve scaldarsi per gridare quant’è fico al presidente degli Stati Uniti. E ha fatto bene, benissimo, Giorgia Meloni a rifiutare la logica del derby. Non lo è neppure quello con Salvini, che ha preferito abbracciarsi alla Casa Bianca. La leader di Fratelli d’Italia, molto più semplicemente, si richiama alla tradizione della politica estera italiana. Che ha visto anche la destra coerentemente schierata dalla parte dell’Occidente, ma ad una condizione precisa, riassunta in uno slogan felice e sempre attuale: alleati sì, servi mai.