E’ evidente che Nicola Zingaretti voglia dare le carte. Apparentemente ha vinto lui e comunque nella coalizione di governo è l’unico a poter sorridere. Davanti a sé, nell’immediato, il segretario del Pd ha almeno un paio di argomenti su cui tentare la scommessa. Se avrà coraggio. Si tratta della legge elettorale e della giustizia, prescrizione inclusa. Da domenica notte, sa che può azzardare la carta del comando, ma deve essere prudente per più di una ragione. In fondo ha vinto, tremando, nella regione che la sinistra ha in mano da settant’anni dopo aver perso nelle altre otto dove si è votato finora. E l’equilibro, alla conta dei voti, è molto precario persino al saldo elettorale tra l’Emilia Romagna e la Calabria.

Ma Zingaretti deve decidere il da farsi, non è più il tempo di Sor Tentenna. Se è vero che pare affermarsi di nuovo un’Italia bipolare con il clamoroso flop dei Cinquestelle, sarebbe un passo indietro devastante ricacciare l’Italia al tempo del proporzionale. Si capisce che il Pd ha a che fare con alleati pericolosi e infidi come Cinquestelle e Italia Viva di Renzi, che rappresentano sempre più personaggi rancorosi e senza alcuna possibilità reale di successo. C’è da augurarsi che si facciano sentire proprio Prodi e Veltroni, che del Pd a vocazione maggioritaria ne fecero una ragione fondativa. Se Zingaretti va invece avanti sul proporzionale e non ad esempio su una legge elettorale come il Mattarellum, si prende la responsabilità di consegnare l’Italia all’instabilità permanente nel futuro. Ci rifletta bene.

Zingaretti tra giustizia e legge elettorale

Poi, la giustizia. I Cinquestelle tra antipolitica di cartone e giustizia come vendetta non hanno ricavato granché dalle loro avventure di governo, sia in prima versione con la Lega che in seconda col Pd (in questo caso sono andati anche peggio). La riforma della prescrizione va immediatamente fermata, perché la giustizia non può essere ridotta a barbarie. D’altronde, la stessa legge Orlando era mille volte meglio della riforma Bonafede e proprio l’ex titolare della giustizia lo rivendica. Guai a chinare la testa, col diritto non si scherzi più.