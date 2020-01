Ma le sardine non erano un movimento buonista? Una realtà trasversale, popolata da innocenti famigliole? Uno schieramento di piazza moderato. Ostico al lessico notoriamente aggressivo della politica professionista. E che rivendica tra le frecce al suo arco la non violenza, il dialogo e la moderazione? Non erano i sostenitori del daspo contro i leoni da tastiera, troppo spesso firmatari di insulti social e di messaggi bellicosi e minacciosi? Insomma, non dovevano essere gli eroi dell’anti-politica che, lungi dall’essere apparentati a etichette partitiche e svolte parlamentari, non si sarebbero mai fatti imbrigliare in modi di agire e di esprimersi logori e rinnegati? Dovevano non abboccare, insomma. E invece…

E invece succede che, come denunciato in un ampio e drammaticamente esaustivo servizio de Il Giornale di oggi, e rilanciato da Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook, Francesco Nadalini, un italiano di pelle scura, possa essere tranquillamente insultato e offeso da sardine e pesciolini rossi, solo perché attivista in forza a Fratelli d’Italia. Semplicemente perché non la pensa come loro e, soprattutto, non abbocca al bluff di un’immagina patinata che vuole i proseliti del rito Sartoriano come quelli che amano «le cose divertenti, la bellezza, la non violenza (verbale e fisica)». Ma poi, rivelando il pelo del lupo sotto il manto dell’agnello, alla fine si scopre che odiano come tanti. Offendono come molti. Denigrano come pochi.

Dunque, come ricostruisce Il Giornale, «a Bologna sono passate da poco le quattro di pomeriggio di domenica. Mentre in piazza VIII Agosto le Sardine si apprestano a iniziare il loro concertone, nella vicinissima piazza Nettuno Fratelli d’Italia distribuisce volantini per le elezioni regionali. Tra loro c’è anche Francesco Nadalini, militante di 34 anni. All’improvviso si avvicina «un uomo intorno ai 45 anni», scatta un paio di foto al gazebo e «inizia a insultare tutti». Poi, prende di mira Francesco, un ragazzo originario del Brasile, scuro di carnagione e reo, agli occhi del suo detrattore, di non pensarla come lui. Tanto che, avvicinandosi, la sardina con la lingua tagliente, comincia a dire: «FdI paga gli extracomunitari per fare campagna elettorale», racconta Nadalini al Giornale. «Poi mi ha chiamato negro».

Un’aggressività immotivata indirizzata contro chi, come spiega il quotidiano diretto da Sallusti, « arrivato in Italia a soli 5 giorni di vita. La carta d’identità certifica che è italiano. Accento bolognese, metalmeccanico, si impegna in politica (quella con la P maiuscola decantata da Santori) dal lontano 2013. «Sempre con la destra», sorride lui, nonostante il colore della pelle. «Le Sardine pensano che Fdi sia razzista, ma non è vero. In tanti anni di militanza non ho mai ricevuto offese da qualcuno di destra». Dai pesciolini, però, sì». Quelli stessi che in Piazza San Giovanni a Roma, «pretendevano» che la violenza venisse «esclusa dai toni e dai contenuti della politica in ogni sua forma». Che asserivano le sostanziale equiparazione tra violenza verbale e fisica. Quelli che, dopo aver insultato Giorgia Meloni (definita «bestia, sgorbia, feccia»). Il povero Buonanno, e quelli che non la pensano come loro, ora se la prendono col il militante «negro» di FdI.

