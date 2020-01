Mussolini non può avere pace neanche in Chiesa. L’ultima assurdità di Anpi e Rifondazione

Benito Mussolini e la figlia Anna Maria sono ricordati nel santuario di Sant’Antonio a Mortara. Nella cappella c’è una targa che riporta i loro nomi e le loro foto. Ma per Rifondazione e Anpi la targa va rimossa. Come riporta laprovinciadipavese.it Anna Maria Mussolini si era sposata nel 1960 con un mortarese. Giuseppe Negri era noto nel mondo dello spettacolo come Nando Pucci. Nei giorni scorsi in prossimità Rifondazione Comunista e l’Anpi di Mortara hanno chiesto che la diocesi di Vigevano di far togliere la targa. Ma monsignor Emilio Pastormerlo ha precisato: «La diocesi interverrà solamente in caso di richieste ufficiali da parte di enti o istituzioni».

Mussolini, proteste di Rifondazione e Anpi

Giuseppe Abbà, consigliere comunale di Rifondazione ed ex sindaco spiega a laprovinciadipvese.it: «Andremo a posizionare una pietra d’inciampo in memoria di Cesare Capettini, morto nei lager nazisti: non mi sembra giusto che una nostra chiesa conservi una targa con il nome e la fotografia di Benito Mussolini. Non sto criticando il nome della figlia Anna Maria, che aveva sposato un mortarese, ma quello del padre, che tanti lutti causò a Mortara e all’Italia. Non dimentichiamo che nel primo dopoguerra a Mortara nacque lo squadrismo fascista di Cesare Forni, allora uno dei più stretti collaboratori del Duce».

Pietro Rusconi, presidente dell’Anpi di Mortara, si appella alla diocesi di Vigevano. Chiede di intervenire per far togliere quanto prima il nome di Benito Mussolini. «Sono esterrefatto e indignato».

La targa

La targa, riporta ancora lavocedipavese.it, fu posizionata dalla famiglia Negri. Oggi a Mortara vive Carla Negri, sorella di Giuseppe nata nel 1930. «Quella scritta – spiega al quotidiano – è stata posta dalla nostra famiglia subito dopo la morte di mia cognata Anna Maria, scomparsa nel 1968. Abbiamo inserito anche il nome e la fotografia del Duce, suocero di mio fratello, sia per motivi familiari sia perché la mia famiglia ha sempre manifestato simpatia per Benito Mussolini».