‘Juden hier’, ‘Qui abita un ebreo’ è la scritta accompagnata da una stella di David, comparsa a Mondovì, nel cuneese, sulla porta di casa del figlio di una deportata, Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana, deportata come politica a Ravensbruck.

A darne notizia su Fb lo storico Bruno Maida. Sulla vicenda indagano i carabinieri. “È inquietante quello che è successo questa notte. Non c’è altro modo per commentare – dice il figlio – Ieri è uscito un articolo dove ho fatto alcune riflessioni e riportato frasi di interviste di mia madre e questo è il risultato. Mi sembra il segno tangibile di un clima che si è creato e questi sono gli effetti”. Sulla “Provincia Granda” Aldo Rolfi aveva scritto tra l’altro: “L’emergenza odio è colossale, palpabile in tutti i campi. La mente torna a notti buie e vergognose della nostra Storia recente”.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Ecco dove porta la cultura dell’odio. Cosa altro deve accadere per capire che dobbiamo mobilitarci tutti contro questa follia che ci porta indietro? Un abbraccio immenso a tutta la comunità ebraica. Non siete soli. Sostituiamo l’intolleranza, l’odio,la violenza, l’arroganza con la fiducia, il rispetto, la speranza, la passione. Cosi si costruisce il futuro migliore per tutte e tutti”.

“Intollerabili e vergognose le scritte antisemite apparse oggi a Mondovì sull’abitazione di un’ex deportata, testimone della Shoah. Condanniamo questo ignobile gesto”, ha detto Giorgio Maria Bergesio, senatore e segretario provinciale della Lega a Cuneo.