Milano, un’altra capotreno colpita con un pugno al volto. Arrestato l’aggressore seriale

La polizia ferroviaria di Milano Bovisa ha arrestato l’uomo che sabato scorso ha aggredito una capotreno a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. che l’aveva sorpreso a bordo di un treno privo di biglietto. L’uomo, già identificato e denunciato nei giorni scorsi, è stato arrestato. È finito in manette dopo aver aggredito, colpendola con un pugno al volto, un’altra capotreno a bordo di un treno vicino alla stazione milanese di Cadorna. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. L’arrestato ha precedenti per lesioni, furto aggravato e maltrattamenti in famiglia.

Capotreno aggredita