Linus furioso con Fabio Volo. Il dj replica al duro attacco sferrato dall’ex Iena bresciana contro Matteo Salvini, a commento della sua iniziativa di citofonare a casa del giovane tunisino su input della mamma di un ragazzo che ha perso un figlio per motivi di droga. «È un comizio quando una persona esprime dei concetti e chi hai di fronte sai già che non avrà modo di ribattere. Per questo non si fa», tuona il direttore di Radio Deejay contro il suo ospite e a sanzionamento dell’intervento livoroso di cui si è fatto interprete.

Attacco a Salvini, Linus furioso con Fabio Volo

O meglio, via Instagram mercoledì sera Linus ha commentato:«Viviamo in un’epoca in cui si pensa che si possano affrontare temi delicati come la politica sulle pagine di un social network. Non si può. Non c’è lo spazio, non c’è il tempo. Quindi non si fa. O si fa solo se si è in malafede. Di politica, cioè di vita, si dovrebbe parlare guardandosi negli occhi, altrimenti si riduce tutto al solito triste tifo da stadio. Oppure a un comizio. Come ha fatto Fabio, in maniera scomposta e senza la mia autorizzazione».